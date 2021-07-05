اسباق: الجيش مؤسسة شرعية ويجب منحها ميزانية

أكد عضو مجلس النواب سعيد اسباق ان أعضاء مجلس النواب لا يسعون لوضع العراقيل امام رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بل يسعون لمنحه الميزانية ليتحرك في كافة ربوع ليبيا ويقوم بعمله.

اسباق، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب، أشار إلى أن المشكلة الحقيقة المتعلقة باعتماد الميزانية تتمثل في قضية وزارة الدفاع وميزانية المؤسسة العسكرية الشرعية والمعتمدة من البرلمان، مؤكداً أنه من واجب النواب تنبيه الدبيبة حول هذه المشكلة في برقة ليتمكن من الاستمرار في عمله بكل أريحية.

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