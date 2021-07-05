سميو: المؤشرات تدل على دخول السلالة السريعة من كورونا إلى ليبيا

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام مقارنة بالفترة الماضية يدل على دخول سلالة جديدة وسريعة الانتشار إلى البلاد.

أضاف سميو في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أنه من المتوقع وصول المشغلات الخاصة بالكشف عن السلالات الجديدة للفيروس خلال الأيام القادمة.

وأكد سميو على ضرورة استجلاب اللقاحات المضادة لكورونا بشكل سريع وبكميات كبيرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.