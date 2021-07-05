ليبيا الان

سميو: المؤشرات تدل على دخول السلالة السريعة من كورونا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام مقارنة بالفترة الماضية يدل على دخول سلالة جديدة وسريعة الانتشار إلى البلاد.

أضاف سميو في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أنه من المتوقع وصول المشغلات الخاصة بالكشف عن السلالات الجديدة للفيروس خلال الأيام القادمة.

وأكد سميو على ضرورة استجلاب اللقاحات المضادة لكورونا بشكل سريع وبكميات كبيرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك