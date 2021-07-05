إيطاليا تدعو للتعاون مع فرنسا لبسط الاستقرار في ليبيا

دعا الرئيس الايطالي سيرجو ماتّاريلا اليوم الاثنين روما وباريس للإرتقاء بمستوى التعاون الثنائي من أجل بسط الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.

ورأى ماتّاريلا في تصريح للصحفيين، في أعقاب لقاء بقصر الإليزيه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن “بوسع أوروبا أن تنقل إلى المناطق المجاورة، مثل ليبيا ومنطقة الساحل، رسالتها من أجل السلام والتعاون”. وأردف “في هذا الصدد، فإن فرنسا وإيطاليا بالتأكيد مدعوتان إلى التعاون، كما تقومان بذلك بالفعل” بحسب وكالة آكي.

وقال ماتّاريلا “تحدثت مع الرئيس ماكرون عن الانتماء لعبر الأطلسي وعن المسؤولية والتعاون التي أمامنا تجاه الدول، كما هو الحال في ليبيا أو منطقة الساحل”، وعن “كل شيء يجمع فرنسا وإيطاليا وتشعران حياله بأهمية أداء دور لتحقيق السلام والتعاون والنمو، ليس فقط فيما يختص بمستقبل أوروبا، ولكن أيضًا المناطق المحيطة”، التي تواجه “أزمات وتوترات”.