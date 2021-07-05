وفد دبلوماسي يوناني يفتتح القُنصلية اليونانية في مدينة بنغازي

قام اليوم الإثنين، وفد يوناني برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الإقتصادية فرنك جانس برفقة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقتصادية وعضوي عن مجلس النواب اليوناني والسفير اليوناني لدى ليبيا والقنصل اليوناني في مدينة بنغازي بزيارة لديوان بلدية بنغازي حيث كان في إستقبال الوفد رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري ووكيل وزارة الإقتصاد للشؤون التجارية سهيل بوشيحة ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة.

حيث تم خلال اللقاء مُناقشة العديد من المواضيع ذات الإهتمام المُشترك وأهمها إفتتاح القُنصلية اليونانية في مدينة بنغازي إضافة إلى التعاون في مجالات إعادة الأعمار والتبادل التجاري وعقد لقاءات مُشتركة بين رجال الأعمال اليونانيين والليبيين كما تم التطرق إلى تفعيل الخط الملاحي والجوي بعد إستيفاء بعض المُتطلبات.

هذا وبعد إنتهاء الإجتماع تم التوجه إلى مقر القُنصلية اليونانية في مدينة بنغازي بحي الفويهات حيث تم إفتتاح القُنصلية اليونانية رسمياً وبحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ووكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون القُنصلية مراد محمد وعدد من رجال الأعمال والإقتصاديين بالمدينة والمُهتمين بالشأن العام.