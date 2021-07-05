تأجيل جلسة إقرار الميزانية العامة

مجلس النواب يعقد جلسته المخصصة لمناقشة الميزانية العامة بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة

عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية:

– لغة التخاطب بين مجلس النواب والحكومة حول الموازنة مختلفة تماما

رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة:

– مستعد لتوضيح أي ملاحظات يقدمها النواب بشأن الموازنة العامة

– إقرار الموازنة العامة مهم لرفع المعاناة عن المواطنين

– الحكومة تريد حفر 130 بئر مياه جديد في منطقة الجبل الغربي

– 460 طفل في ليبيا يحتاجون إلى زراعة النخاع الشوكي

– خصصنا مبلغ 50 مليون لدعم المفوضية العليا للانتخابات ستصلهم عند توفرها

– نعمل على تعيين سفراء بدل القائمين بالأعمال الحاليين الذين انتهت مدة عملهم

– ندعو رئيس البرلمان لاقتراح شخصيات يتم تزكيتها للسفارات بالخارج

– لدينا اجتماع الأربعاء المقبل مع كامل بلديات ليبيا وسنخصص لها موازنات عادلة

– مشكلة الكهرباء امتدت لعشر سنوات ورغم كل المبالغ التي صُرفت لم يقوموا بشيء

– الجلسة ليست لمساءلة الحكومة وهي مخصصة لمناقشة إقرار الموازنة

– نعمل على اختيار وكيلين لوزارة الدفاع من لجنة 5+5

وزارة المالية:

– شكلنا لجنة لدراسة الموازنة وفقاً لاحتياجات الوزارات

– سعر الصرف الجديد أثر بشكل مباشر على أسعار الخدمات

– دمج الميزانيتين يبرر رقم الموازنة الذي حددته الحكومة

رئاسة البرلمان:

– الجلسة ليست لمساءلة الحكومة وهي مخصصة لمناقشة إقرار الموازنة

عبدالحميد الدبيبة:

– وزارة الصحة في ليبيا هي الأكثر معاناة في البلاد والحكومات السابقة صرفت مبالغ خيالية

– الوضع الوبائي في البلاد ليس جيداً ولم يصل للمستوى السيء ويجب توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا

– هنالك مقترح لإغلاق حود البلاد لمدة أسبوعين تفادياً لانتشار فيروس كورونا

– قمنا بصرف مليار دينار على الأدوية في قطاع الصح وجدنا تسرب في توديع الدواء من قبل جهاز الإمداد الطبي

– أدوية أمراض السرطان غير متوفرة في البلاد ونحتاج إلى توفيرها من الخارج بالعملة الصعبة

النائب عيسى العريبي:

– هنالك انقطاعات كثيرة للتيار الكهربائي في جل المناطق جلسة الحكومة مع شركة الكهرباء لم تكن مجدية

– رئيس الحكومة لم يهتم بملف الكهرباء ولم يُساءل الشركة في العقود التي قامت بتوقيعها دون نتائج

عبدالحميدالدبيبة:

– ملف الكهرباء مشكلة تعاني منها البلاد ولم تتم عمليات الصيانة الحقيقية للمحطات منذ عشر سنوات

– الحكومة تدرس نقل الخطوط الجوية الليبية إلى ميدنة بنغازي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية