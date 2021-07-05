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تأجيل جلسة إقرار الميزانية العامة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مجلس النواب يعقد جلسته المخصصة لمناقشة الميزانية العامة بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة

عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية:

– لغة التخاطب بين مجلس النواب والحكومة حول الموازنة مختلفة تماما

رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة:

– مستعد لتوضيح أي ملاحظات يقدمها النواب بشأن الموازنة العامة
– إقرار الموازنة العامة مهم لرفع المعاناة عن المواطنين
– الحكومة تريد حفر 130 بئر مياه جديد في منطقة الجبل الغربي
– 460 طفل في ليبيا يحتاجون إلى زراعة النخاع الشوكي
– خصصنا مبلغ 50 مليون لدعم المفوضية العليا للانتخابات ستصلهم عند توفرها
– نعمل على تعيين سفراء بدل القائمين بالأعمال الحاليين الذين انتهت مدة عملهم
– ندعو رئيس البرلمان لاقتراح شخصيات يتم تزكيتها للسفارات بالخارج
– لدينا اجتماع الأربعاء المقبل مع كامل بلديات ليبيا وسنخصص لها موازنات عادلة
– مشكلة الكهرباء امتدت لعشر سنوات ورغم كل المبالغ التي صُرفت لم يقوموا بشيء
– الجلسة ليست لمساءلة الحكومة وهي مخصصة لمناقشة إقرار الموازنة
– نعمل على اختيار وكيلين لوزارة الدفاع من لجنة 5+5

وزارة المالية:

– شكلنا لجنة لدراسة الموازنة وفقاً لاحتياجات الوزارات
– سعر الصرف الجديد أثر بشكل مباشر على أسعار الخدمات
– دمج الميزانيتين يبرر رقم الموازنة الذي حددته الحكومة

رئاسة البرلمان:

– الجلسة ليست لمساءلة الحكومة وهي مخصصة لمناقشة إقرار الموازنة

عبدالحميد الدبيبة:

– وزارة الصحة في ليبيا هي الأكثر معاناة في البلاد والحكومات السابقة صرفت مبالغ خيالية
– الوضع الوبائي في البلاد ليس جيداً ولم يصل للمستوى السيء ويجب توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا
– هنالك مقترح لإغلاق حود البلاد لمدة أسبوعين تفادياً لانتشار فيروس كورونا
– قمنا بصرف مليار دينار على الأدوية في قطاع الصح وجدنا تسرب في توديع الدواء من قبل جهاز الإمداد الطبي
– أدوية أمراض السرطان غير متوفرة في البلاد ونحتاج إلى توفيرها من الخارج بالعملة الصعبة

النائب عيسى العريبي:

– هنالك انقطاعات كثيرة للتيار الكهربائي في جل المناطق جلسة الحكومة مع شركة الكهرباء لم تكن مجدية
– رئيس الحكومة لم يهتم بملف الكهرباء ولم يُساءل الشركة في العقود التي قامت بتوقيعها دون نتائج

عبدالحميدالدبيبة:

– ملف الكهرباء مشكلة تعاني منها البلاد ولم تتم عمليات الصيانة الحقيقية للمحطات منذ عشر سنوات
– الحكومة تدرس نقل الخطوط الجوية الليبية إلى ميدنة بنغازي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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