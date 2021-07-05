اعادة تاهيل مركز ذوي الاعاقة ببلدية البوانيس‎‎

افتتح خلال اليومين الماضيين مركز تمكين البوانيس للاشخاص ذوي الاعاقة بحي السلام بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته وترميمه وتجهيزه بالامكانيات اللازمة من المعدات والاجهزة والمقاعد وغيرها وبمجهودات ذاتية .

حضر حفل الافتتاح الذي اقيم بهذه المناسبة عددا من اعضاء المجلس البلدي واولياء الامور والمهتمين بشريحة المعاقين بالمنطقة.

واكد عدد من المتحدثين في كلماتهم على أهمية إنشاء مثل هذه المراكز التى من شأنها خدمة شريحة ذوي الإعاقة ،

ويحتوى المركز على عدد من الفصول والألعاب الخاصة بالأطفال تقوم بالإشراف عليها وتدريب الأطفال بعد أن تم تدريبهن خلال الفترة الماضية من خلال دورات تدريبية بمختلف مناطق بلدية وادي البوانيس قام بها الدكتور حامد الجبالي المتخصص في شؤون المعاقين ..

ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه بمنطقة البوانيس والذي سيقدم خدماته لمختلف الإعاقات لذى الأطفال فى متلازمة داون والتوحد وصعوبة التعلم بالإضافة إلى صعوبة التخاطب والنطق .