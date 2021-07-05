الدبيبة يلزم مفوضية الانتخابات بالصرف في حدود مبلغ الـ50 مليون دينار

ألزم رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالصرف في حدود مبلغ الـ50 مليون دينار المخصصة لها بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة رقم (851) لسنة 2020، وذلك وفق قراره رقم (141) لسنة 2021.

ونص قرار الدبيبة الصادر في الأول من يوليو الجاري في مادته الأولى على أن «يلغى توزيع المبلغ المالي المخصص لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بموجب القرار رقم (851) لسنة 2021، بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس (نفقات الطوارئ)» وهو القرار الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.

بينما نصت المادة الثانية من القرار على أن «تلتزم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالصرف في حدود المبلغ المخصص بقيمة 50 مليون دينار بموجب القرار رقم (851) لسنة 2021 المشار إليه، وتقديم تقارير المصروفات الفعلية لوزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة».

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وأخطر الدبيبة مجلس النواب في وقت سابق اليوم أن «الحكومة خصصت 50 مليون دينار للمفوضية الوطنية للانتخابات وتصلهم عند توفر المبلغ أو نستدين لهم»،

وفي نوفمبر 2020، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج القرار رقم «851» لسنة 2020 والذي خصص بموجبه 50 مليون دينار للمفوضية لتغطية تكاليف عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والذي أكدت المفوضية استلامه.

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