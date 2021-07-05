قائد عملية إيريني: مستعدون لتدريب حرس السواحل الليبي

أكد قائد عملية إيريني العسكرية الأدميرال “فابيو أغوستيني” أن أوروبا مستعدة لاستئناف تدريب حرس السواحل والبحرية الليبية رغم من أن “التأثيرات السياسية في ليبيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي” تشكل عقبة وفق تعبيره.

وأضاف “أوغيستيني” في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية أنه بفضل التدريب الذي تلقاه حرس السواحل الليبي من 2016 إلى 2019 في إطار عملية “صوفيا” البحرية زادت القدرة التشغيلية وتم تسجيل تغيير كبير في إدارة عمليات البحث والإنقاذ ومعاملة المهاجرين.

وأشار “أوغيستيني” إلى أن عملية “إيريني” تولي أهمية كبيرة لإدماج وحدات التدريب المخصصة لاحترام حقوق الإنسان، وقضايا النوع الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة في كل نشاط تدريبي طورته عملية “صوفيا” سابقا، مع دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال قائد عملية إيريني العسكرية إنه في نهاية ولايتها في مارس 2020 دربت “صوفيا” في ما يزيد قليلاً عن 3 سنوات من النشاط التدريبي المكثف، 477 من أفراد حرس السواحل والبحرية الليبية، الذين وصلوا إلى مستوى تقني تشغيلي جيد وفق تعبيره.