بليحق: البرلمان استمع اليوم لإحاطة من الحكومة

استمع مجلس النواب في جلسته الرسمية اليوم الاثنين إلى إحاطة من الحكومة الليبية حول ما أنجزته الحكومة منذ منحها الثقة وفقا للبرنامج الذي تقدمت به.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إنه جرى خلال الجلسة التي عقدت في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مناقشة ملف دعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر وعدد من الملفات أبرزها ملف الصحة ومجابهة وباء كورونا وملف الكهرباء وعدد من الملفات الخدمية الأخرى وكل ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية وفقاً لبرنامج العمل الذي تقدمت به وبذلك علقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.

وحضر جلسة مجلس النواب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه وعدداً من الوزراء ووكلاء الوزراء