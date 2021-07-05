إطلاق الغرفة الأمنية المشتركة لبنغازي الكبرى وعملية المجاهرة بالأمن في المدينة

ليبيا – أطلقت مديرية أمن بنغازي رسميًا الغرفة الأمنية المشتركة لبنغازي الكبرى، برئاسة مدير المديرية العميد رمضان الوحيشي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون الفنية فرج قعيم تابعته صحيفة المرصد، فستستهدف الغرفة كامل شوارع ومفترقات مدينة بنغازي وحدودها الإدارية الصغرى والكبرى، بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة.

وطالب قعيم المواطنين بالمساهمة في استتباب الأمن للقضاء على الظواهر السلبية ومساعدة رجال الأمن في تأدية مهامهم، في وقت تم فيه أيضًا قيام أجهزة الوزارة بالشروع في حملة أمنية كبيرة للمجاهرة بالأمن في مدينة بنغازي، للقضاء على كافة هذه الظواهر.

وتابع البيان: إن من بين أبرز هذه الظواهر تهريب المهاجرين غير الشرعيين والمتسولين وبائعي السلع الغذائية والتمونية غير الصالحة، وأصحاب المعارض المستغلين للفضاء العام لعرض سياراتهم على قارعة الطرقات، والسماح للجنة حصر الأملاك وأراضي الدولة والمواطنين المسلوبة بإعادتها لمالكيها وفق القانون.

ووجه قعيم بمتابعة المركبات ذات الزجاج المعتم والتي لا تحمل لوحات معدنية داعيًا إلى تقديم كافة احتياجات الأجهزة الأمنية، وكافة التسهيلات لفرض هيبة القانون والقضاء على الجريمة في عموم البلاد.

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