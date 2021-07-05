وزارة الخارجية تبحث مع السفير التونسي شؤون المهجرين والمغتربين في البلدين

ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين محمد سعيد زيدان سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس بحسب المكتب الاعلامي التابع لها مناقشة جملة من المواضيع التي تهم البلدين، وأهمية تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

كما تم التطرق إلى ملفات شؤون المهجرين والمغتربين في البلدين، والهجرة غير الشرعية، وكيفية الحد منها وتجفيف منابعها.

حيث تم في هذا الخصوص، الاتفاق على الترتيب لعقد اجتماعات ثنائية بين وكيل شؤون المغتربين بوزارة الخارجية الليبية، ووكيل شؤون المغتربين بالخارجية التونسية، خلال الفترة القريبة؛ وذلك لتفعيل التنسيق المتبادل بين البلدين وفي المجالات كافة.

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