مدير إدارة الشؤون الخارجية يبحث مع مساعد كوبيش ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

التقى مدير إدارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الطاهر الباعور مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة جورجيت غانيون رفقة مسؤول OCHA (مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية) في ليبيا، بالإضافة إلى مستشار المنظمات الدولية بادارة الشؤون الخارجية.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، متمثلة في آليات عمل منظمات المجتمع المدني الدولية، بالاضافة إلى بعض القضايا العالقة، والتي من أبرزها ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

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