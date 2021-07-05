الميهوب يطالب بتسمية وزير الدفاع بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة قبل تمرير الميزانية

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب اليوم الإثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بإتمام بعض القضايا الجوهرية قبل تمرير الميزانية أبرزها تسمية وزير الدفاع وذلك بعد المراسلة التي تلقها البرلمان من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

كما طالب الميهوب وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب بإلغاء ميزانية الدفاع حال عدم تسمية وزيرا لها.

ونوه الميهوب إلى قضية اعتبرها قضية أمن قومي وهي ملف الاستثمار والأموال الليبية المجمدة في الخارج متسائلا حول مكتب متابعة هذه الأموال وأسباب الحاق تبعيته لرئاسة الوزراء بشمل مباشر.

وتسأل عن عدم جلوس وزير المالية مع المؤسسة العسكرية التي نالت شرعيتها من البرلمان المنتخب والشرعي في البلاد، معتبرا أن عدم الجلوس معها إهمال من رئاسة الوزراء، كما تناول قضية ديون اللجنة العسكرية المشتركة.

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