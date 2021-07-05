سعيد: غالبية النواب يوافقون على إصدار قانون الميزانية

أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن غالبية النواب يوافقون على إصدار قانون الميزانية للعام 2021.

وقدم سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” ملخص لأهم ما دار في جلسة مجلس النواب مبينا أن الجلسة بدأت حوالي الساعة الثانية عشر ظهرًا واستمرت حوالي خمسة ساعات بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه وبعض الوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية، وكان الهدف الاستماع للحكومة حول ما أُنجز خلال ثلاثة الشهور الماضية “وليس مساءلتها كما يعتقد البعض”.

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وأشار سعيد أنه فيما يتعلق بقانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2021م، تم الاتفاق على أن تقوم لجنة التخطيط والمالية بعقد اجتماع مشترك مع وزراء التخطيط والمالية ومن ثم تكليفهم بوضع تقديرات الميزانية في وقت لاحق الليلة لاستكمال المراجعة وإجراء التعديلات الجوهرية وعرض التقرير النهائي في جلسة الغد الثلاثاء المخصصة للنظر في قانون الميزانية والتصويت عليه مبينا أن أغلبية أعضاء المجلس يوافقون على إصدار القانون.

واعتبر سعيد أن حضور الحكومة لمقر مجلس النواب في مدينة طبرق اليوم الاثنين تصرف مسؤول وعقلاني وينم عن وعي وإدراك لخطورة المرحلة، ويعزز الثقة بين السلطات وهو عامل هام لقطع دابر الفتنة التي يُريد البعض إشعالها.

وأشار سعيد أن إدارة الجلسة كانت جيدة مقارنة بما كان يجري سابقًا، وتوزيع الكلمات على اللجان النيابية خطوة موفقة وسليمة وتطور ملحوظ، ساهم في تقليل الأخطاء وتلافي الكثير من الخلافات.

ولفت سعيد إلى أن هناك فهم خاطيء وعدم تفريق بين جلسة مساءلة واستجواب الحكومة وجلسة الاستماع لمناقشة بعض المسائل أو السياسات كما هو وارد مثلًا في المادة ( 193 ) من القانون ( 4 ) بشأن التنظيم الداخلي للمجلس مبينا أن هذا ما أدى لوجود لغط وغموض لدى البعض وتضارب أحيانًا في بعض الكلمات.

وبين سعيد أن اللجان النيابية مهمتها طرح القضايا العامة وتمثيل كل مناطق ليبيا دون استثناء إلا أنه لوحظ قيام البعض باستغلال الفرصة للحديث عن مناطق ومدن بعينها وتمييزها وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للتنظيم الداخلي للمجلس.