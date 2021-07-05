الحماية والتفتيش البحري: محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموزعة على طول الساحل الليبي معطّلة

ليبيا – حذر المسؤول في مكتب الحماية والتفتيش البحري في وزارة الثروة البحرية، عبد الله نوري من خطورة الوضع، لافتًا إلى أن سلطة الوزارة لا تسمح بمواجهتها هذا الخطر وحدها من دون التفات باقي أجهزة الدولة المعنية بتوفير مكبات للقمامة، أو سلطة الرقابة التي تعاقب مخالفات نقل مصانع نفايات الصلبة إلى الشواطئ.

نوري أضاف في تصريح لموقع “العربي الجديد”: “أسباب التلوث التي تهدد الحياة البحرية لا تنحصر في ما يُلقى على الشواطئ، بل يشمل أيضًا المواد غير المناسبة التي تصل إلى داخل الحياة البحرية، وبينها مياه الصرف الصحي”.

وأوضح أن شركة الصرف الصحي أبلغت الحكومات المتعاقبة بتعطل كل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموزعة على طول الساحل الليبي، وتصبّ في البحر مباشرة بلا أي معالجة، مؤكدًا أنه اطلع على تقارير حددت كمية مياه الصرف الصحي التي تتدفق على شاطئ العاصمة طرابلس وحده بأكثر من 40 مليون متر مكعب، وهي كمية تخفض نسبة ملوحة المياه، وتحوّل المنطقة إلى بيئة طاردة للحياة البحرية.

كما تابع: “وزارة الثروة البحرية لا تشرف حاليًا على أي من عمليات الصيد القانوني، ولا تشارك في الرقابة المفروضة على السواحل. وقد تراجعت صادرات الأسماك الحكومية إلى أقل من 90 ألف طن سنويًا، وهو رقم ضئيل جدًا على امتداد الساحل الليبي الذي يزيد طوله عن 1900 كيلومتر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية