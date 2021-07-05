الفرجاني: القوى المعطلة للانتخابات كشفت عن وجهها الحقيقي

ليبيا – أكدت الكاتبة الصحفية عفاف الفرجاني أن انتخابات 24 ديسمبر استحقاق ومطلب وطني ودولي، ومجلس الأمن والمجتمع الدولي كله يطمح إليها في ضوء المسار السياسي للوصول إلى حل الأزمة في البلاد.

الفرجاني بيّنت في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن القوى المعطلة للانتخابات إشارة إلى “جماعة الإخوان الإرهابية” كشفت عن وجهها الحقيقي وعليه يجب الدفع بالمضي قدمًا لإجراء الانتخابات.

وقالت: إنه إذ لم تمتثل حكومة الوحدة الوطنية لإرادة المجتمع الليبي، فيجب على المجتمع الدولي والأعراف المنصوص عليها وأهمها قرار 7 المفروض على ليبيا منذ عام 2011، تفعيل العمل السياسي؛ لأن بديله هو العمل العسكري لإخراج المرتزقة من البلاد.

ووجهت فرجاني دعوتها إلى مجلس النواب بتفعيل قراره الذي أصدره عام 2014 القاضي بتوليه رئاسة الحكومة بديلًا عن الحكومة الوطنية، لدعمها بعض التكتلات السياسية التي تدور في فلك جماعة الإخوان.

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