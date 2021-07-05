سميو: ننتظر وصول بعض التطعيمات الروتينية خلال الفترة المقبلة

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو البدء في توزيع بعض التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال على مراكز التطعيم بمختلف أنحاء ليبيا، وفي انتظار وصول بعضها الآخر.

سميو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الأحد، أوضح أن التطعيمات الروتينية التي وصلت إلى البلاد وستوزع على مراكز التطعيم في طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها هي التطعيم السداسي والخماسي والالتهاب الرئوي.

وقال سميو: إنه من المنتظر وصول لقاح فيروس الروتا والورم الحليمي والسحائي والثلاثي الفيروسي خلال الفترة القريبة المقبلة.

سميو أشار إلى جاهزية إدارة التطعيمات لنقل وتوزيع التطعيمات الروتينية على فروع الإدارة في بنغازي وطرابلس ومصراتة وسبها، تمهيدًا لتوزيعها على مختلف البلديات في ليبيا، بعد حصولهم على إذن الإفراج من مركز الرقابة على الأدوية.

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