218 تكشف موعد استلام “البعثة” تقرير مراجعة المركزي

تقرير 218

قبل عام أعلنت البعثة الأممية في ليبيا استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في عمليات مراجعة أعمال المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس وبنغازي واستلمت المهمة وقتها شركة ديلويت الرائدة في أعمال التدقيق المالي.

وكشف مصدر مصرفي مسؤول لـ218 إن المبعوث الأممي في ليبيا أو ممثل عنه سيسلم، الخميس، التقرير الذي أعدته ديلويت لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.

وأضاف المصدر أن ممثلا عن شركة ديلويت سيكون حاضرا الخميس المقبل في طرابلس أثناء تسليم تقرير المراجعة مبينا أن الملاحظات ستعرض على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.

وشاب عمل مصرف ليبيا المركزي الذي انقسم مجلس إدارته أول مرة عام 2014 عمليات فساد كبيرة وسوء إدارة وفقا لوصف التقارير الرقابية المحلية على رأسها ديوان المحاسبة.

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