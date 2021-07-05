وفد من رجال الأعمال الأتراك في مصراتة للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمزايا والاعفاءات

زيارة شركة البيرق التركية القابضة ALBAYRAK Holding Co لمتابعة نشاطها الاستثماري المتمثل في انشاء مركز لوجستي بالمنطقة الحرة بمصراتة.

قام وفد من شركة البيرق القابضة “احدى الشركات الكبرى بالجمهورية التركية” ممثلا في المالك ورئيس مجلس الادارة والمدير العام إضافة إلى مجموعة من مدراء الشركات التابعة لشركة البيرق القابضة بزيارة للمنطقة الحرة بمصراتة يوم أمس الاحد، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمزايا والاعفاءات.

اطلع وفد الشركة التركية، على الاجراءات الخاصة بفتح فرع للشركة داخل المنطقة الحرة بمصراتة واقامة مركز لوجستي يعنى بعمليات التخزين الجاف والبارد ومجموعة من المباني التابعة للمركز اللوجستي والمكملة لعمليات التشغيل الخاصة به.

كما قام الوفد بزيارة لميناء المنطقة الحرة بمصراتة وموقع الشركة داخل المنطقة الحرة بمصراتة الذي تم تخصصيه للشركة لانشاء نشاطها الاستثماري المباشر.