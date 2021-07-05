مصر ترسل شاحنات محملة بمادة الأكسجين المسال إلى ليبيا

ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة أمس الأحد تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة المصرية بإرسال شاحنات محملة بمادة الأكسجين المسال.

وزارة الصحة ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن إرسال الشاحنات المحملة بمادة الأكسجين سيكون تدفقها بشكل مستمر لتغطية حاجة القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية.

وأشارت أن خطوة تفعيل المذكرة ستكون باكورة التعاون المشترك بين البلدين لتطوير القطاع الصحي وتدشينًا لمرحلة جديدة للدفع بعجلة التقدم العلمي والفني، والرفع من أداء وزارتي الصحة على مستوى البلدين.

يُشار إلى أن وزارة الصحة ونظيرتها المصرية قد وقّعتا في العشرين من أبريل من العام الجاري على مذكرة تفاهم في مجال الصحة بين الجانبين، حيث اتفق فيها الطرفان على معاملة الليبين معاملة المصريين في تلقي العلاج، تسهيل دخول المرضى وسيارات الإسعاف إلى الأراضي المصرية.

كما نصت على التعاون المشترك في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتزويد ليبيا بإمدادات الأكسجين الطبي المسال استجابةً لأي أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد.