لاختلافها مع قيادة حزب العدالة والبناء الجديدة.. العزابي تعلن استقالتها من منصبها

ليبيا – أعلنت المتحدثة باسم حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سميرة العزابي استقالتها من منصبها، بسبب اختلافها مع قيادة الحزب الجديدة.

العزابي وفي فيديو مسجل تابعته صحيفة المرصد أكدت استقالتها من عضوية حزب العدالة والبناء، ومن كافة المهام الموكلة إليها، متمنية لقيادة الحزب الجديدة التوفيق في المهام المكلفة بها.

وأضافت أنها “تولت منصب نائب رئيس حزب العدالة والبناء لشؤون المرأة والشباب، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وكانت قريبة جدًا من حزب العدالة والبناء قبل انضمامها له في 2019، لأنها كانت مقتنعة بالحزب، وممارسته السياسية، والأهداف والبرامج والخطط التي يقوم بها على الساحة السياسية”.

العزابي اختتمت بالقول: “نتج عن الانتخابات الأخيرة للحزب انتخاب قيادة جديدة نختلف معها في الرؤى، ونتمنى لها التوفيق في المهام المكلفة بها، وفي كافة الملفات التحديات السياسية المقبلة، وأعلن استقالتي من الحزب”.

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