مؤتمر علمي لشركاء الديمقراطية تحت شعار الشريك، الوسط، الرقيب

في إطارِ استعداداتِها أطلقتْ مفوضيَّةُ الانتخاباتِ مؤتمرًا علميًّا للإعلامِ والانتخاباتِ بهدفِ التنسيقِ مع شركائِها لإنجاحِ العمليّةِ الانتخابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا