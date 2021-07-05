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مؤتمر علمي لشركاء الديمقراطية تحت شعار الشريك، الوسط، الرقيب

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في إطارِ استعداداتِها أطلقتْ مفوضيَّةُ الانتخاباتِ مؤتمرًا علميًّا للإعلامِ والانتخاباتِ بهدفِ التنسيقِ مع شركائِها لإنجاحِ العمليّةِ الانتخابية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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