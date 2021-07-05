أهالي طلميثة يطالبون بتفعيل قرار إنشاء بلدية مستقلة

طالب أهالي مشايخ وأعيان ونشطاء وشباب طلميثة ومحيطها ومؤسسات المجتمع المدني فيها، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ووزير الحكم المحلي و الجهات المسؤولة بتفعيل القرار 661 للعام 2015 والقاضي بإنشاء بلدية طلميثة واعتماده إداريا.



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وأكد البيان أن طلميثة تمتلك كل المقومات التاريخية والخدمية والأمنية التي تخولها بأن تكون بلدية مستقلة إسوة بالبلديات المستحدثة أخيرا، وجاء ذلك خلال بيان القاه أهالي طلميثة في إطار تحقيق العدالة الإدارية بين البلديات والمدن المختلفة في ليبيا لما يترتب على ذلك من استحقاقات انتخابية ومالية.

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