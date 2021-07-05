ارتفاع تقييم المؤسسة الليبية للاستثمار وفقاً لمؤشرات الحوكمة والاستدامة والمرونة

أحرزت المؤسسة الليبية للاستثمار تقدماً كبيراً وفقاً للتقييم السنوي لسنة 2021 “لوحة نتائج GSR الحوكمة والاستدامة والمرونة لجهود الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول” والصادر مطلع يوليو الجاري عن منظمة Global SWF* لتحليل مساعي الحوكمة والاستدامة والمرونة التي يبذلها المستثمرون السياديون الرائدون في العالم.

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، تم تقييم المؤسسة بدرجة اجمالية بلغت نسبة 52% في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والمرونة، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 48% عن تقييمها بدرجة 4% في سنة 2020م، مما يرفع من تصنيف المؤسسة إلى الترتيب 62 بعد أن كانت تحتل الترتيب 97 من أصل مئة صندوق سيادي رائد عالمي.

وذكر التقرير، أن المؤسسة الليبية للاستثمار بشكل خاص كونها واحدة من أصل أربعة صناديق الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمكنت من تجاوز نسبة 50٪ وبالتالي اجتازت اختبار GSR الحوكمة والاستدامة والمرونة، وذلك بعد أن رُصد سوء أداء صناديق المنطقة من حيث الحوكمة وبالأخص المرونة نتيجة لتأثيرات Covid-19 وانخفاض أسعار النفط خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

كما تناول التقرير المؤسسة الليبية للاستثمار على الجانب الإيجابي كأحد الأمثلة على الصناديق التي اتخذت خطوات إيجابية لحل الأوضاع الصعبة للغاية، حيث تعمل المؤسسة مع المراجعين، وأصدرت تقييمًا للمحفظة، وتأكدت من توافر المعلومات الكافية.

يُذكر أن النتائج الرئيسية لهذا التقرير قد تضمنت أن تقدم درجات الحوكمة والاستدامة والمرونة يرتبط ارتباطاً إيجابياً بتحسين الأداء المالي.

وتَعتبر قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار هذا التقدم الملحوظ كأحد نتائج استراتيجيتها للتحول، وتُشيد بجهود الفريق التنفيذي القائم على تحقيقه، وتعتزم المضي قدماً في رفع درجة شفافيتها حول تحسين الحوكمة والاستدامة والمرونة، وترنو إلى احراز قفزة ايجابية أخرى في التقييم السنوي التالي.

Global SWF هي منظمة مالية تم إطلاقها في يوليو 2018 لمعالج النقص الملحوظ في الدقة في تغطية المستثمرين المملوكين للدول – بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة – ولتعزيز فهم أفضل