ترحيب أممي بإطلاق تحديث سجل الناخبين في ليبيا

هنئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق تحديث سجل الناخبين يوم الأحد 4 يوليو 2021.

وقال في بيان ان هذه الخطوة هامة لتحقيق مطلب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021. من خلال دعم مشروع “تعزيز الانتخابات من أجل شعب ليبيا”، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتقديم الدعم الفني لعملية تسجيل الناخبين الخاصة بالمفوضية والاستعداد للانتخابات.

وصرح الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الحدث: “تحديث سجل الناخبين يجري هذا الشهر. أدعو الناخبين الجدد ومن غيروا مكان اقامتهم للتسجيل. التسجيل مفتوح حتى 30 يوليو. يمكن للناخبين التسجيل عن طريق الرسائل القصيرة أو عبر الهاتف ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي”. وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أن انتخابات 24 ديسمبر ستتيح الفرصة للشعب الليبي لاختيار قادته. وتعهد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بالدعم الكامل من الحكومة للمفوضية، لا سيما فيما يتعلق بالميزانية اللازمة للانتخابات وكذلك بشأن الأمن الانتخابي.

وقالت الأمينة العامة للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون خلال كلمتها الافتتاحية: “هناك فرصة للمضي قدماً وللليبيين لممارسة أحد حقوقهم الأساسية وهو الحق في انتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي واستعادة شرعية مؤسساتهم بالكامل “. كما أشارت السيدة غانيون إلى أنه “في حين أن إطلاق تحديث سجل الناخبين الرقمي هو أول خطوة ملموسة نحو إجراء الانتخابات، فلا يزال من الضروري وضع أساس دستوري وإطار قانوني عملي“.

وكررت الأمم المتحدة مناشدتها لمنتدى الحوار السياسي الليبي لإيجاد حلول وسط واستكمال على مشروع الأساس الدستوري للانتخابات. واختتمت السيدة غانيون حديثها بدعوة “جميع الناخبين الليبيين المؤهلين للمشاركة في عملية التسجيل واغتنام الفرصة للحفاظ على حقهم في التصويت واختيار ممثليهم بطريقة ديمقراطية”.