أزمة انقطاع الكهرباء تؤرق بلدية وادي عتبة

يشتكي سكان بلدية وادي عتبة وأصحاب الأنشطة التجارية هذه الأيام من انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم.

سكان البلدية طالبوا بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء التي أصبحت أزمة دائمة في المنطقة خاصة في فصل الصيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا