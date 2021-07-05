في منتصف يوليو.. «حراك فزان» يهدد  حكومة «الدبيبة» بإغلاق جميع الحقول النفطية

هدد منسق “حراك فزان” بشير الشيخ، حكومة الوحدة الوطنية، بإغلاق الحراك للحقول النفطية في حال عدم تحسين الأوضاع المعيشية في مناطق الجنوب، وتلبية المطالب، ممهلًا الحكومة حتى منتصف شهر يوليو.

وأكد «الشيخ» في تصريحات صحفية، عدم صحة الشائعات التي تتردد في بعض وسائل الإعلام؛ أن “الحراك أقفل حقولا نفطية”، موضحا أن “حقول الشرارة والفيل والحقول الصغيرة تعمل بشكل طبيعي”.

ولفت إلى أن “الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، فالتيار الكهربائي ينقطع لساعات طويلة وبعض المناطق تبقى دون كهرباء 48 ساعة متواصلة، مردفًا أن هذا يحدث بـ”الإضافة إلى نقص البنزين في المحطات، حيث يباع في السوق الموازي بثلاثة دنانير للتر الواحد، بينما سعر الوقود المدعوم لا يتعدى 0.15 دينار”.

وأوضح أن “المواطنين يعانون أيضا من نقص في أسطوانات غاز الطهي في الأسواق”.