«المصباحي»: نتعاون بشكل فعال مع «المفوضية العليا» لإدماج المرأة في العملية الانتخابية

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، أن أحد أهم المعوقات التي تعمل المفوضية العليا للانتخابات ومركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية الليبي، -الذي يتولى رئاسته – على معالجتها؛ هي مشكلة الأسباب المتجذرة الكامنة في التقاليد والثقافة السائدة والتي ما زالت تعيق تقدم المرأة وتحتاج إلى جهود متواصلة وطويلة المدى لتعديلها وتطويرها.

وقال « المصباحي» في تصريح خاص لـ «سكاي نيوز»، أن “هناك تعاوناً فعال يهدف إلى إدماج المرأة في العملية الانتخابية، بين مركز التمكين، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشكل كبير لتمكين المرأة الليبية من المشاركة الفعالة في كافة فعاليات العملية الانتخابية باعتبارها أحد أهم أركان المجتمع”.

وأوضح أن مركزه “تحرك بالفعل في سبيل تعزيز دور المرأة الانتخابي من خلال مبادرة مجتمعية تهدف إلى إنصاف المرأة الليبية التي ضحت، وستضحي بالكثير من أجل الوطن، وتمكينها من إظهار قدراتها على أن تكون كفة الحق في موازين الأزمة الليبية، وإثبات قدرتها على الرؤية المستقبلية وتشكيل بنيانها، وذلك لتنفيذ استراتيجية مدروسة إحداث تأثيرات إيجابية على أوضاع المرأة بشكل عام، والتي تساهم في تمكين المجتمع”.