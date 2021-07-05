محلل سياسي: من أفشل حوار جنيف هي المجموعة التي أتت بالدبيبة

أكد الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور علام الفلاح، أن من أفشل حوار جنيف هي المجموعة التي أتت بالدبيبة، ومشروع هذه المجموعة هو إفشال الحوار والانتخابات، مردفًا أن “أقوال الدبيبة شيء والأفعال شيء آخر”.

وقال «الفلاح» في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “قدرة قوات الأمن الليبية على إجراء الانتخابات في وجود إشراف من المجتمع الدولي، لكن هناك مخاوف من سلبيات يمكن أن تواجه العملية الانتخابية مع غياب القوى السياسية والإعلام الوطني عن المشهد”، مستدركًا؛ “إلا أن إقامة الانتخابات ستكون المهيئ لجو الاستقرار في ليبيا، لهذا ينظر الشعب الليبي إلى إقامة الانتخابات على أنها الخيار الأفضل”.

‏‏وأوضح أنه “قد نقل عن الدبيبة، في الكثير من الجلسات، قوله إنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتشير إلى هذا الاتجاه دلائل أخرى منها قيامه باعتماد ميزانية لمدة عام، كما أنه أخلف الكثير من الوعود التي تم إبرامها في جنيف، منها المشاركة المنصفة في الحكومة، وإخراج المرتزقة، وتوحيد مؤسسات الدولة وغيرها”.