النجار: احتمال كبير بشأن وجود السلالة دلتا داخل ليبيا

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن ثمة احتمالية كبيرة لدخول السلالة الهندية “دلتا” إلى ليبيا، خاصة مع انتشارها في تونس ومصر، وأن مراكز العزل بالمنطقة الغربية، كالزاوية وصرمان ورقدالين وغيرها، ترزح تحت ضغط كبير، في ظل ازدياد ملحوظ لحالات الإصابة بكورونا.

النجار، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “ننتظر وصول المشغلات التي تتعرّف على السلالة الهندية “دلتا” إلى ليبيا، ومن المتوقع أن تصل بعد أسبوع أو 10 أيام، تتميز “دلتا” بسرعة الانتشار وقد تكون مضاعفاتها أقوى من السلالات الأخرى، ولا حماية من مضاعفاتها إلا لمن تلقّى جرعتين”.

وواصل قائلًا: “نتوقّع وصول 100 ألف جرعة سبوتنيك v الروسي غدا الثلاثاء، ليصبح الإجمالي 200 ألف خلال أسبوعين، نترقّب وصول نحو 500 ألف جرعة من سبوتنيك لايت الذي تكفي جرعة واحدة منه للتحصين، خلال 10 أيام، و من المرجّح البدء رسميا بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات الأسبوع المقبل”.

واختتم قائلًا: “المركز بصدد توزيع الكمية الواصلة من لقاح فايزر المقدرة بـ 54 ألف، وهو محفوظ حاليا في مركز التقنيات الحيوية في درجة أقل من 70”.

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