الاتحاد الأوروبي يسلم 6 قوارب مطاطية إلى ليبيا خلال أشهر

أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن الاتحاد بصدد تسليم ست قوارب مطاطية جديدة لعناصر خفر السواحل وللإدارة العامة لأمن السواحل في ليبيا، مؤكدا أنه من المقرر أن يتم الأمر خلال الأشهر المقبلة.

ونفى الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية آكي، اليوم الإثنين، أن يكون الاتحاد الأوروبي قد سلم ثلاث زوارق دورية طوافات إلى خفر السواحل الليبي في إطار التعاون القائم بين الطرفين.

وأكد ستانو، ردا على ذلك، أن المعلومات التي جرى تداولها في هذا الشأن مؤخرا «مغلوطة»، موضحا أن الاتحاد الأوروبي دعم عمليات إعادة تأهيل ثلاث سفن تم تسليمها للإدارة العامة لأمن السواحل، وهي هيئة مختلفة عن خفر السواحل في ليبيا.

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