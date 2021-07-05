المشري يسلم كوبيش رسالة بشأن «مخرجات الغردقة» للمسار الدستوري

سلم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش رسالة بشأن «مخرجات الغردقة» الخاصة بالمسار الدستوري، مؤكدا على ضرورة تنظيم الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل في موعدها.

جاء ذلك خلال لقاء المشري وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مع كوبيش وعدد من المساعدين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسي في البلاد بما فيها نتائج اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الأخيرة في جنيف والتي لم تنح في الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

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وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن المشري أكد لكوبيش «أن المجلس الأعلى للدولة يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته؛ للوصول لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وقد سلّم السيد الرئيس للمبعوث رسالة بشأن الاعتماد على مخرجات الغردقة باعتبارها تراعي الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بالمواعيد المحدد للانتخابات».

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس محمد تكالة، ورئيس لجنة المسار الدستوري حماد بريكاو، ورئيس لجنة الشؤون السياسية عمر بوشاح.

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