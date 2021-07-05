الدبيبة: أشكر أهالي طبرق والمنطقة الشرقية بعد أن تكبدوا عناء السفر للقائنا

وجه رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، التحية لأهالي مدينة طبرق، وأهالي المنطقة الشرقية على أنهم تكبدوا عناء السفر للقاء وفد الحكومة الذي مثل أمام البرلمان في جلسة اليوم.

وقال الدبيبة، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”:” تحية شكر وتقدير لكل أهالي مدينة طبرق ومكوناتها الإدارية والاجتماعية، وتحية لأهالي المنطقة الشرقية الذين تكبدوا عناء السفر للقائنا”.

واختتم رئيس الحكومة منشوره قائلا:” من دار السلام نقول نعم للسلام والبناء”.