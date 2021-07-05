الدبيبة: أشكر أهالي طبرق والمنطقة الشرقية بعد أن تكبدوا عناء السفر للقائنا

وجه رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، التحية لأهالي مدينة طبرق، وأهالي المنطقة الشرقية على أنهم تكبدوا عناء السفر للقاء وفد الحكومة الذي مثل أمام البرلمان في جلسة اليوم.
وقال الدبيبة، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”:” تحية شكر وتقدير لكل أهالي مدينة طبرق ومكوناتها الإدارية والاجتماعية، وتحية لأهالي المنطقة الشرقية الذين تكبدوا عناء السفر للقائنا”.
واختتم رئيس الحكومة منشوره قائلا:” من دار السلام نقول نعم للسلام والبناء”.
يشار إلى أن مجلس النواب بدأ ظهر اليوم جلسته الخاصة بمشروع الميزانية بالاستماع إلى إحاطة الحكومة عن ماقدمته من أعمال خلال 100 يوم، وكان من المفترض أن يقدم رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري تقديم تقريره عن أداء وزارة الخارجية ، وخلفه أحد زملائه في لجنة الخارجية مقدما حزمة من الاتهامات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش
أضف تعليقـك