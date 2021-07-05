الرئيس الإيطالي: أطالب باريس بالتعاون معنا لبسط الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل

طالب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، اليوم الاثنين، روما وباريس للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي من أجل بسط الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.

وقال «ماتاريلا» في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أعقاب اللقاء الذي جرى بقصر الإليزيه، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، إن “بوسع أوروبا أن تنقل إلى المناطق المجاورة، مثل ليبيا ومنطقة الساحل، رسالتها من أجل السلام والتعاون”.

وأضاف؛ “في هذا الصدد، فإن فرنسا وإيطاليا بالتأكيد مدعوتان إلى التعاون، كما تقومان بذلك بالفعل”، لافتًا “تحدثت مع الرئيس ماكرون عن الانتماء لعبر الأطلسي وعن المسؤولية والتعاون التي أمامنا تجاه الدول، كما هو الحال في ليبيا أو منطقة الساحل، وعن كل شيء يجمع فرنسا وإيطاليا وتشعران حياله بأهمية أداء دور لتحقيق السلام والتعاون والنمو، ليس فقط فيما يختص بمستقبل أوروبا، ولكن أيضًا المناطق المحيطة، التي تواجه أزمات وتوترات”.