بعد تأكيد السيطرة عليه..المسماري ينفي اندلاع حريق داخل مقر القيادة العامة

نفى الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري منذ قليل اندلاع حريق داخل مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، وذلك بعد دقائق من إعلانه السيطرة على الحريق من قبل وحدة المطافي.

ونشر المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» قائلا: «بعد التأكد من وحدة المطافيء بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة تبين أنه لا يوجد حريق وأن الخبر المتداول عاري عن الصحة».

– المسماري يؤكد السيطرة على حريق داخل مقر القيادة العامة في الرجمة

وقامت الصفحة بحذف المنشور الأول الذي تناقلت وسائل الإعلام بعدما أكد من خلاله السيطرة على حريق اندلع داخل مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة بسبب ماس كهربائي، نافيا وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وقال المسماري في منشوره المحذوف من الصفحة إن «وحدة المطافي بالقيادة العامة تسيطر على حريق شب داخل مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة وذلك نتيجة ماس كهربائي ولا توجد اي أضرار بشرية او مادية بالموقع».

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