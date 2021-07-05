«حمودة»: لجنة وزارية مختصة بـ «الميزانية» ستبقى في طبرق لعرضها غدا على مجلس النواب

أعلن الناطق باسم الحكومة محمد حمودة توجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وتشكيلته الوزارية إلى مطار طبرق للعودة إلى طرابلس.

وقال «حمودة» في تصريح خاص لـ «فواصل»، أنه الحكومة أبقت في طبرق “لجنة وزارية مختصة بالميزانية لعرضها غدا على مجلس النواب”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب بدأ الإثنين، جلسته الخاصة بمشروع الميزانية بالاستماع إلى إحاطة الحكومة عن ما قدمته من أعمال خلال 100 يوم، وكان من المفترض أن يقدم رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري تقديم تقريره عن أداء وزارة الخارجية ، وخلفه أحد زملائه في لجنة الخارجية مقدما حزمة من الاتهامات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد وصل الأحد إلى ‎طبرق قادما من طرابلس على متن طائرة الخطوط الأفريقية بصحبة عدد من الوزراء، لحضور جلسة ‎مجلس النواب الاثنين المخصصة لاعتماد الميزانية.