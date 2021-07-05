السفير الجزائري: منفذ غدامس البري جاهز ومتروك للسلطات الليبية تحديد موعد الافتتاح

ناقش رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبد الله الفلاح، مع السفير الجزائري لدى ليبيا كمال عبدالقادر حجازي، تنظيم زيارة وفد من أصحاب الأعمال الجزائريين الى ليبيا منتصف الشهر الجاري .

وضم اللقاء كل من المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين، ورئيس اللجنة الاقتصادية، وناقش اللقاء أيضًا البرنامج الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، والسعي لفتح خط تجاري بحري مباشر بين ليبيا والجزائر.

ومن جانبه، أكد السفير الجزائري عن جهوزية الجزائر لفتح المنفذ البري في منطقة غدامس، وأن الأمر متروك لتقدير السلطات الليبية في تحديد موعد الافتتاح.

ورحب السفير بزيارة أي من أصحاب الأعمال الليبيين إلى الجزائر، مؤكدًا أنه ما من موانع أو عوائق تمنع حركتهم وسفرهم وذلك بعد عودة خطوط الطيران الجوي بين تونس الجزائر.