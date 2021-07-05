حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومي الثلاثاء والاربعاء في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الثلاثاء والاربعاء في ليبيا تشير إلى بداية التحسن على درجات الحرارة فى الدواخل.

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين فتشير الى بداية التحسن على درجات الحرارة فى الدواخل بعد ان تحسنت على السواحل الغربية بتاثير الرياح الشمالية، هذا التحسن على درجات الحرارة سيشمل بعض المناطق الجنوبية الغربية خاصة لو قورنت بالايام الماضية.

فيما يشهد طقس مناطق الشمال الشرقي حيث يطراً على درجات الحرارة انخفاض خاصة على الساحل، ومناطق الجنوب الشرقي درجات الحرارة تكون فى حدود 40 الى 42 درجة مئوية. والله اعلم.

حالة البحر للساعات القادمة

النشرة الخاصة بالصيد البحري على الساحل الشرقي : الريح شرش الى براني سرعته (05 الى 20 ) عقدة . وارتفاع الموج يترواح بين ( 0.25 الى 1.25 ) متر، والبحر خفيف الموج، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر فى حدود 25 درجة مئوية.

فيما تكون النشرة الخاصة بالصيد البحري على الساحل الغربي : الريح شرش الى براني سرعته من (05 الى 20 ) عقدة، وارتفاع الموج يترواح بين ( 0.25 الى 1.00) متر، و

البحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر فى حدود 25 درجة مئوية ، والرؤية جيدة.

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