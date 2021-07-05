218 تكشف تفاصيل حريق القيادة العامة.. و”المسماري” ينشر تفاصيل متناقضة

كشف مصدر لـ218 عن نشوب حريق بمقر القيادة العامة، مساء الإثنين، بسبب ماس كهربائي.

وعلمت 218 أن القيادة العامة واصلت محاولاتها لإخماد الحريق ومنع وصوله إلى مخازن الأسلحة الموجودة بالمقر.

وبعد انفراد 218 بالإعلان عن الحريق، نشر الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري تأكيداً للخبر مؤكدا سيطرة وحدة المطافئ عليه، قبل أن يتراجع عن ذلك بحذف المنشور، واستبداله بآخر يقول: “ما نشرناه سابقاً بخصوص نشوب حريق بالمقر لا يوجد، وما حدث عبارة عن التماس كهربائي بسيط جدا لا يستحق الذكر”.

وتحصلت 218 على تفاصيل الحريق، تفيد بأنه نشب في عنبر أفراد يقع بالقرب من مخزن للذخيرة، الأمر الذي اضطر القيادة العامة لطلب سيارتي مطافئ من مطار بنينا لتوفّر سيارة واحدة فقط بالمقر.

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