النجار: احتمالية دخول السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا إلى ليبيا كبيرة

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار إن هناك «احتمالية كبيرة» لدخول السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا إلى ليبيا والمعروفة بـ«دلتا»، وذلك بعد انتشارها في تونس ومصر.

وأضاف النجار في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الاثنين، أن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا «تتميز بسرعة انتشار كبيرة»، محذرا من أن مضاعفاتها «قد تكون أقوى من السلالات الأخرى.

وأكد مدير المركز الوني لمكافحة الأمراض أنه لا حماية من مضاعفات سلالة «دلتا» إلا لمن تلقى جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا، مرجحا البدء رسميا في إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وتحدث النجار خلال المداخلة عن أوضاع مراكز العزل والإمكانيات الصحية للتصدي للوباء والانتشار المحتمل لفيروس دلتا، مشيرا إلى أن مراكز العزل في المنطقة الغربية «كالزاوية وصرمان وراقدالين تحت ضغط كبير بسبب زيادة عدد الإصابات»، منوها إلى أنهم ينتظرون وصول المشغلات التي تتعرف على «دلتا» في غضون 10 أيام.

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