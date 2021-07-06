ماتاريلا: على روما وباريس الارتقاء بتعاونهما لبسط الاستقرار في ليبيا

ليبيا- شدد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا على وجوب ارتقاء روما وباريس بمستوى التعاون الثنائي فيما بين البلدين لبسط الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.

ووفقا لمتابعات صحيفة المرصد جاء موقف ماتاريلا خلال مؤتمر صحفي في أعقاب لقاء بقصر الإليزيه جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وفيه أشار إلى أن بوسع أوروبا أن تنقل إلى المناطق المجاورة مثل ليبيا ومنطقة الساحل رسالتها من أجل السلام والتعاون.

وتابع ماتاريلا قائلا:”في هذا الصدد فإن فرنسا وإيطاليا بالتأكيد مدعوتان إلى التعاون كما تقومان بذلك بالفعل وتحدثت مع الرئيس ماكرون عن الانتماء لعبر الأطلسي وعن المسؤولية والتعاون التي أمامنا تجاه الدول كما هو الحال في ليبيا أو منطقة الساحل”.

بدوره أقر ماكرون بوجود خلافات في الماضي بين باريس وروما فيما يتعلق بالأزمة الليبية مشيرا إلى أن البلدين يعملان بشكل وثيق الآن لبسط الاستقرار في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

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