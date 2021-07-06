صنع الله يرفض تمكين كل موظفي مؤسسة النفط المعينيين من قبل الحكومة المؤقتة سابقاً

وجه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، كتاباً لوزير النفط والغاز محمد عون.

صنع الله، وفي كتابه المؤرخ بتاريخ 29 أبريل 2021، قال: “بالإشارة إل مراسلتكم إلينا رقم (40-2021) بتاريخ 11/4/2021، بشأن المطالبة بوضع تصور لمعالجة العاملين بمؤسسة النفط – بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة سابقا، وذلك في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية لتوحيد مؤسسات الدولة”.

وتابع: “وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من المستخدمين الذين تم تعيينهم بمؤسسة النفط – بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة سابقا، وحيث أن ضم هذه الاعداد الكبيرة من المستخدمين إلى المؤسسة الوطنية للنفط سيزيد من إثقال كاهل المؤسسة الوطنية للنفط المثقل أساسا بسبب العدد الكبير من العاملين بها، وسيؤدي إلى زيادة تضخم الكادر الوظيفي بالمؤسسة”.

واستكمل: “لذا فإننا نرى بأن الحل الأمثل يكون في إعادة المستخدمين العاملين بمؤسسة نفط بنغازي والمعارين من شركات القطاع إلى سابق عملهم بشركاتهم، ويتم توزيع باقي المستخدمين الذين تم تعيينهم بمؤسسة النفط بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة سابقا على وزارات وقطاعات الدولة الأخرى مثل وزارة الحكم المحلي وغيرها”.

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