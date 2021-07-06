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الجدال: جماعة الإخوان تعرقل الانتخابات خوفًا من نتائجها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مختار الجدال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن جماعة الإخوان والتيارات المحسوبة عليها تعرقل إجراء الانتخابات لمعرفتهم المسبقة بنتائجها بالنسبة لهم، أو موافقتهم عليها في حال تمت ترضيتهم بمناصب في السلطة المقبلة.

وأضاف الجدال، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، أن كل المؤسسات الموجودة حاليا، تعرقل عملية الاستحقاق الانتخابي كي لا تفقد الامتيازات التي تعيش فيها الآن، على حد تعبيره.

وذكر أن المجتمع الدولي يدفع باتجاه الانتخابات بكل السبل، متجاهلاً رغبة الليبيين أنفسهم، غير آبهين بمتطلعاتهم وآمالهم.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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