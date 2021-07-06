“القماطي”: على “الدبيبة” الجلوس مع “الكبير” لاعتماد الترتيبات المالية وعلى المجتمع الدولي فرض عقوبات على “حفتر”

أكد جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير”،أنه يجب على “المجتمع الدولي فرض عقوبات على أكبر معرقلين في ليبيا وهم عسكري انقلابي وبعض النواب” في إشارة إلى المشير خليفة حفتر.

وكتب «القماطي» عبر تغريدة في حسابه على تويتر، “بعد اهانة وابتزاز حكومة الوحدة الوطنية في طبرق بالأمس، على الحكومة الان الجلوس مع مصرف ليبيا المركزي لاعتماد الترتيبات المالية لعام 2021 وتركيز الجهد في إنجاز انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة غادر طبرق أمس الإثنين، بمرافقة وزراء حكومته عائدًا إلى طرابلس، مبقيًا على “لجنة وزارية مختصة بالميزانية لعرضها على مجلس النواب” في جلسة اليوم الثلاثاء، حسبما صرح الناطق باسم الحكومة محمد حمودة في تصريح صحفي.