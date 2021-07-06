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وزير النفط: لا ننوي تخفيض الميزانية المقدمة البالغة 93.8 مليار دينار

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير النفط وعضو اللجنة الوزارية المختصة بالميزانية محمد عون، أن حكومة الوحدة الوطنية لا تنوي تخفيض الميزانية المقدمة إلى مجلس النواب والبالغة قيمتها 93.8 مليار دينار.

وقال عون، في تصريحات له: “إن الحكومة لا تنوي تخفيض الميزانية المقدّمة البالغة 93.8 مليار دينار، فالميزانية ستُعرَض أمام مجلس النواب للتصويت عليها إمّا باعتمادها أو رفضها مجددا”.

يشار إلى أن مجلس النواب بدأ الاثنين، جلسته الخاصة بمشروع الميزانية بالاستماع إلى إحاطة الحكومة عما قدمته من أعمال خلال 100 يوم.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، عشية أمس الاثنين، تعليق الجلسة إلى اليوم الثلاثاء للبت في الميزانية، فيما غادر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ليلة أمس مطار طبرق متوجهاً إلى العاصمة طرابلس.

الوسوم

الميزانية حكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب وزير النفط

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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