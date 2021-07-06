“غويلة”: أتحدى أي حكومة أو مؤسسة  قبل “ثورة فبراير” وبعدها منافسة “الغرياني” في إنجاز المشاريع

بالغ عبد الباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء، في الثناء على المفتي المعزول الصادق الغرياني، معتبرًا أنه الوحيد الذي أنجز مشاريع في ليبيا تستحق الذكر.

وقال «غويلة» في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، “أتحدى حكومة أو حزب أو مؤسسة أو جمعية بعد ثورة فبراير أو قبلها أنجز مشاريع كما أنجزها الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله تعالى وسدده ووفقه”.

وعدد تلك الانجازات -المزعومة- التي قام المفتي المعزول، والتي تمثلت بحسب قوله في ” دار الإفتاء الليبية و المعهد الشرعي ومركز الشيخ علي الغرياني للكتاب” مستطردًا أن هذا الأخير أصبح صرحا علميا يقصد من كل مكان ويرتاده كل شرائح المجتمع”، على حد زعمه.