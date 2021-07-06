البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون الميزانية

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة رسمية في مدينة طبرق لمناقشة مشروع قانون الميزانية.

وقال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إنه تم امس الاثنين الاتفاق على أن تقوم لجنة التخطيط والمالية بعقد اجتماع مشترك مع وزراء التخطيط والمالية ومن ثم تكليفهم بوضع تقديرات الميزانية ليلة امس لاستكمال المراجعة وإجراء التعديلات الجوهرية وعرض التقرير النهائي في جلسة الثلاثاء المخصصة للنظر في قانون الميزانية والتصويت عليه مبينا أن أغلبية أعضاء المجلس يوافقون على إصدار القانون.

واستمع مجلس النواب في جلسته الرسمية الاثنين إلى إحاطة من الحكومة الليبية حول ما أنجزته منذ منحها الثقة وفقا للبرنامج الذي تقدمت به.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إنه جرى خلال الجلسة التي عقدت في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مناقشة ملف دعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر وعدد من الملفات أبرزها ملف الصحة ومجابهة وباء كورونا وملف الكهرباء وعدد من الملفات الخدمية الأخرى وكل ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية وفقاً لبرنامج العمل الذي تقدمت به وبذلك علقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.