المشري يسلم كوبيش رسالة بشأن اعتماد مخرجات الغردقة

سلم رئيس مجلس الدولة خالد المشري، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش رسالة بشأن الاعتماد على مخرجات الغردقة باعتبارها تراعي الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بالمواعيد المحدد للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري وكوبيش الاثنين بحضور النائب الأول محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس محمد تكالة ورئيس لجنة المسار الدستوري حماد بريكاو ورئيس لجنة الشؤون السياسية عمر بوشاح وعدد من المساعدين بالبعثة، وذلك بمقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس.

وأكد المشري أن مجلس الدولة يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته؛ للوصول لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد بما فيها نتائج ملتقى الحوار السياسي بجنيف حول القاعدة الدستورية.

وتوفق وفدا مجلسي النواب والدولة في يناير من العام الجاري في مدينة الغردقة المصرية على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء.