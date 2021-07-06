طقس ليبيا.. درجات حرارة معتدلة ورطوبة عالية

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

في الملخص العام؛ أشار مركز الأرصاد إلى أن الطقس سيبقى مستقرًا على معظم مناطق ليبيا، وتكون درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية، خاصةً على الساحل بينما تسجّل درجات الحرارة تراجعًا على مناطق الجنوب الغربي اعتبارًا من يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رطوبة عالية خاصة على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (34 – 38) مْ على مناطق الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض مناطق الخليج وبنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (38 – 41) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 47) مْ وتسجّل انخفاضًا طفيفًا اعتبارًا من يوم الغد على أغلب المناطق.

مصدر الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ.

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