طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يشهد طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا ودرجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية خاصة على الساحل بينما تسجل درجات الحرارة تراجع على مناطق الجنوب الغربي من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع رطوبة عالية خاصة على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (34 – 38) مْ على مناطق الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض مناطق الخليج وبنغازي.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (38 – 41) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 47) مْ وتسجل انخفاض طفيف من يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18).شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:04).

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